2021/22 PSL fixtures out

BY FORTUNE MBELE

THE 2021/22 Castle Lager Premier Soccer League (PSL) season fixtures were released yesterday with matches set to kick off on Saturday.

Giants Dynamos will host Yadah on Match Day 1 while champions FC Platinum will also be home to new boys Tenax as Highlanders hit the road for a date with army side Black Rhinos.

Caps United are away to ZPC Kariba on Match Day 1.

Chicken Inn host new Premiership side Cranborne Bullets with Ngezi Platinum Stars home to Bulawayo City.

One of the biggest fixtures on the land, pitting Dynamos and Highlanders is set to be played next year on Match Day 15 with the Bulawayo giants away to the Glamour Boys as the league will break for Christmas and make way for the Africa Cup of Nations to be hosted by Cameroon from January 9 to February 6.

The PSL officially confirmed that the league will kickstart on Saturday.

“The 2021/22 Castle Lager Premier Soccer League season is set to commence on Saturday November 6, 2021. The league will break in December for the holidays and resume in February 2022 after the Africa Cup of Nations matches. The PSL urges clubs and all stakeholders to strictly adhere to COVID-19 protocols to ensure that our stadia remain safe during this pandemic,” PSL spokesperson Kudzai Bare said.

Match Day 2 sees another humdinger in the offing with FC Platinum entertaining Chicken Inn while Highlanders host Ngezi Platinum Stars as Dynamos visit Triangle.

Caps United face their first Harare derby with a match against Harare City.

Dynamos and FC Platinum lock horns in Match Day 4, while Caps United will play host to Ngezi Platinum, probably the major highlights of that week.

Castle Lager Premier Soccer League football returns after a two-year absence due to COVID-19.

Clubs have been participating in the Chibuku Super Cup tournament which reaches quarter-finals stage today with all four matches taking place at the Baobab Stadium in Mhondoro-Ngezi.

PSL has not yet confirmed which stadia will be able to host league matches but the National Sports Stadium, Mandava Stadium, Barbourfields, Baobab and Sakubva are well set to be among those that have been approved.

THE CASTLE LAGER PREMIER SOCCER LEAGUE 2021/22

Matchday1

FC PLATINUM V TENAX CS FC

CHICKEN INN FC V CRANEBORNE BULLETS

FC BULAWAYO CHIEFS FC V TRIANGLE UNITED FC

DYNAMOS FC V YADAH FC

ZPC KARIBA FC V CAPS UNITED FC

HARARE CITY FC V HERENTALS COLLEGE FC

BLACK RHINOS FC V HIGHLANDERS

FC NGEZI PLATINUM FC V BULAWAYO CITY FC

MANICA DIAMONDS FC V WHAWHA FC

Matchday2

TENAX CS FC V WHAWHA FC

BULAWAYO CITY FC V MANICA DIAMONDS FC

HIGHLANDERS FC V NGEZI PLATINUM FC

HERENTALS COLLEGE FC V BLACK RHINOS FC

CAPS UNITED FC V HARARE CITY FC

YADAH FC V ZPC KARIBA FC

TRIANGLE UNITED FC V DYNAMOS FC

CRANEBORNE BULLETS FC V BULAWAYO CHIEFS FC

FC PLATINUM V CHICKEN INN FC

Matchday3

CHICKEN INN FC V TENAX CS FC BULAWAYO

CHIEFS FC V FC PLATINUM

DYNAMOS FC V CRANEBORNE BULLETS FC

ZPC KARIBA FC V TRIANGLE UNITED FC

HARARE CITY FC V YADAH FC

BLACK RHINOS FC V ZPC KARIBA FC

NGEZI PLATINUM FC V HERENTALS COLLEGE

FC MANICA DIAMONDS FC V HIGHLANDERS FC

WHAWHA FC V BULAWAYO CITY FC

Matchday4

TENAX CS FC V BULAWAYO CITY FC

HIGHLANDERS FC V WHAWHA FC

HERENTALS COLLEGE FC V MANICA DIAMONDS FC

CAPS UNITED FC V NGEZI PLATINUM FC

YADAH FC V BLACK RHINOS FC

TRIANGLE UNITED FC V HARARE CITY FC

CRANEBORNE BULLETS FC V ZPC KARIBA FC

FC PLATINUM V DYNAMOS FC

CHICKEN INN FC V BULAWAYO CHIEFS FC

Matchday5

BULAWAYO CHIEFS FC V TENAX CS FC

DYNAMOS FC V CHICKEN INN FC

ZPC KARIBA FC V FC PLATINUM

HARARE CITY FC V CRANEBORNE BULLETS FC

BLACK RHINOS FC V TRIANGLE UNITED

FC NGEZI PLATINUM FC V YADAH FC

MANICA DIAMONDS FC V CAPS UNITED FC

WHAWHA FC V HERENTALS COLLEGE FC

BULAWAYO CITY FC V HIGHLANDERS FC

Matchday6

TENAX CS FC V HIGHLANDERS FC

HERENTALS COLLEGE FC V BULAWAYO CITY FC

CAPS UNITED FC V WHAWHA FC

YADAH FC V MANICA DIAMONDS FC

TRIANGLE UNITED FC V NGEZI PLATINUM FC

CRANEBORNE BULLETS FC V BLACK RHINOS FC

FC PLATINUM V HARARE CITY FC

CHICKEN INN FC V ZPC KARIBA FC

BULAWAYO CHIEFS FC V DYNAMOS FC

Matchday7

DYNAMOS FC V TENAX CS FC

ZPC KARIBA FC V BULAWAYO CHIEFS FC

HARARE CITY FC V CHICKEN INN FC

BLACK RHINOS FC V FC PLATINUM

NGEZI PLATINUM FC V CRANEBORNE BULLETS FC

MANICA DIAMONDS FC V TRIANGLE UNITED FC

WHAWHA FC V YADAH FC

BULAWAYO CITY FC V CAPS UNITED FC

HIGHLANDERS FC V HERENTALS COLLEGE FC

Matchday8

DYNAMOS FC V ZPC KARIBA FC

BULAWAYO CHIEFS FC V HARARE CITY FC

CHICKEN INN FC V BLACK RHINOS FC

FC PLATINUM V NGEZI PLATINUM FC

CRANEBORNE BULLETS FC V MANICA DIAMONDS FC

TRIANGLE UNITED FC V WHAWHA FC

YADAH FC V BULAWAYO CITY FC

TENAX CS FC V HERENTALS COLLEGE FC

CAPS UNITED FC V HIGHLANDERS FC

Matchday9

HARARE CITY FC V DYNAMOS FC

BLACK RHINOS FC V BULAWAYO CHIEFS FC

ZPC KARIBA FC V TENAX CS FC

NGEZI PLATINUM FC V CHICKEN INN FC

MANICA DIAMONDS FC V FC PLATINUM

WHAWHA FC V CRANEBORNE BULLETS FC

BULAWAYO CITY FC V TRIANGLE UNITED FC

HIGHLANDERS FC V YADAH FC

HERENTALS COLLEGE FC V CAPS UNITED FC

Matchday10

TENAX CS FC V CAPS UNITED FC

YADAH FC V HERENTALS COLLEGE FC

TRIANGLE UNITED FC V HIGHLANDERS FC

CRANEBORNE BULLETS FC V BULAWAYO CITY FC

FC PLATINUM V WHAWHA FC

CHICKEN INN FC V MANICA DIAMONDS FC

BULAWAYO CHIEFS FC V NGEZI PLATINUM FC

DYNAMOS FC V BLACK RHINOS FC

ZPC KARIBA FC V HARARE CITY FC

Matchday11

CAPS UNITED FC V YADAH FC

HERENTALS COLLEGE FC V TRIANGLE UNITED FC

WHAWHA FC V CHICKEN INN FC

BULAWAYO CITY FC V FC PLATINUM

HIGHLANDERS FC V CRANEBORNE BULLETS FC

HARARE CITY FC V TENAX CS FC

BLACK RHINOS FC V ZPC KARIBA FC

NGEZI PLATINUM FC V DYNAMOS FC

MANICA DIAMONDS FC V BULAWAYO CHIEFS FC

Matchday12

TENAX CS FC V YADAH FC

TRIANGLE UNITED FC V CAPS UNITED FC

CRANEBORNE BULLETS FC V HERENTALS COLLEGE FC

FC PLATINUM V HIGHLANDERS FC

CHICKEN INN FC V BULAWAYO CITY FC

BULAWAYO CHIEFS FC V WHAWHA FC

DYNAMOS FC V MANICA DIAMONDS FC

ZPC KARIBA FC V NGEZI PLATINUM FC

HARARE CITY FC V BLACK RHINOS FC

Matchday13

BLACK RHINOS FC V TENAX CS FC

NGEZI PLATINUM FC V HARARE CITY FC

MANICA DIAMONDS FC V ZPC KARIBA FC

WHAWHA FC V DYNAMOS FC

BULAWAYO CITY FC V BULAWAYO CHIEFS FC

HIGHLANDERS FC V CHICKEN INN FC

HERENTALS COLLEGE FC V FC PLATINUM

CAPS UNITED FC V CRANEBORNE BULLETS FC

YADAH FC V TRIANGLE UNITED FC

Matchday14

FC PLATINUM V CAPS UNITED FC

CRANEBORNE BULLETS FC V YADAH FC

TENAX CS FC V TRIANGLE UNITED FC

CHICKEN INN FC V HERENTALS COLLEGE FC

BULAWAYO CHIEFS FC V HIGHLANDERS FC

DYNAMOS FC V BULAWAYO CITY FC

ZPC KARIBA FC V WHAWHA FC

HARARE CITY FC V MANICA DIAMONDS FC

TENAX CS FC V NGEZI PLATINUM FC

Matchday15

NGEZI PLATINUM FC V TENAX CS FC

MANICA DIAMONDS FC V BLACK RHINOS FC

WHAWHA FC V HARARE CITY FC

BULAWAYO CITY FC V ZPC KARIBA FC

HIGHLANDERS FC V DYNAMOS FC

HERENTALS COLLEGE FC V BULAWAYO CHIEFS FC

CAPS UNITED FC V CHICKEN INN FC

YADAH FC V FC PLATINUM FC

TRIANGLE UNITED FC V CRANEBORNE BULLETS FC

Matchday16

TENAX CS FC V CRANEBORNE BULLETS FC

FC PLATINUM V TRIANGLE UNITED FC

CHICKEN INN FC V YADAH FC

BULAWAYO CHIEFS FC V CAPS UNITED FC

DYNAMOS FC V HERENTALS COLLEGE FC

ZPC KARIBA FC V HIGHLANDERS FC

HARARE CITY FC V BULAWAYO CITY FC

BLACK RHINOS FC V WHAWHA FC

NGEZI PLATINUM FC V MANICA DIAMONDS FC

Matchday17

MANICA DIAMONDS FC V TENAX CS FC

WHAWHA FC V NGEZI PLATINUM FC

BULAWAYO CITY FC V BLACK RHINOS FC

HIGHLANDERS FC V HARARE CITY FC

HERENTALS COLLEGE FC V ZPC KARIBA FC

CAPS UNITED FC V DYNAMOS FC

YADAH FC V BULAWAYO CHIEFS FC

TRIANGLE UNITED FC V CHICKEN INN FC

CRANEBORNE BULLETS FC V FC PLATINUM

Matchday18

TENAX CS FC V FC PLATINUM

CRANEBORNE BULLETS FC V CHICKEN INN FC

TRIANGLE UNITED FC V BULAWAYO CHIEFS FC

YADAH FC V DYNAMOS FC

CAPS UNITED FC V ZPC KARIBA FC

HERENTALS COLLEGE FC V HARARE CITY FC

HIGHLANDERS FC V BLACK RHINOS FC

BULAWAYO CITY FC V NGEZI PLATINUM FC

WHAWHA FC V MANICA DIAMONDS FC

Matchday19

WHAWHA FC V TENAX CS FC

MANICA DIAMONDS FC V BULAWAYO CITY FC

NGEZI PLATINUM FC V HIGHLANDERS FC

BLACK RHINOS FC V HERENTALS COLLEGE FC

HARARE CITY FC V CAPS UNITED FC

ZPC KARIBA FC V YADAH FC

DYNAMOS FC V TRIANGLE UNITED FC

BULAWAYO CHIEFS FC V CRANEBORNE BULLETS FC

CHICKEN INN FC V FC PLATINUM

Matchday20

TENAX CS FC V CHICKEN INN FC

FC PLATINUM V BULAWAYO CHIEFS FC

CRANEBORNE BULLETS FC V DYNAMOS FC

TRIANGLE UNITED FC V ZPC KARIBA FC

YADAH FC V HARARE CITY FC

CAPS UNITED FC V BLACK RHINOS FC

HERENTALS COLLEGE FC V NGEZI PLATINUM FC

HIGHLANDERS FC V MANICA DIAMONDS FC

BULAWAYO CITY FC V WHAWHA FC

Matchday21

BULAWAYO CITY FC V TENAX CS FC

WHAWHA FC V HIGHLANDERS FC

MANICA DIAMONDS FC V HERENTALS COLLEGE FC

NGEZI PLATINUM FC V CAPS UNITED FC

BLACK RHINOS FC V YADAH FC

HARARE CITY FC V TRIANGLE UNITED FC

ZPC KARIBA FC V CRANEBORNE BULLETS FC

DYNAMOS FC V FC PLATINUM FC

BULAWAYO CHIEFS FC V CHICKEN INN FC

Matchday22

TENAX CS FC V BULAWAYO CHIEFS FC

CHICKEN INN FC V DYNAMOS FC

FC PLATINUM V ZPC KARIBA FC

CRANEBORNE BULLETS FC V HARARE CITY FC

TRIANGLE UNITED FC V BLACK RHINOS FC

YADAH FC V NGEZI PLATINUM FC

CAPS UNITED FC V MANICA DIAMONDS FC

HERENTALS COLLEGE FC V WHAWHA FC

HIGHLANDERS FC V BULAWAYO CITY FC

Matchday23

HIGHLANDERS FC V BLACK RHINOS FC

BULAWAYO CITY FC V HERENTALS COLLEGE FC

WHAWHA FC V ZPC KARIBA FC

HARARE CITY FC V YADAH FC

NGEZI PLATINUM FC V TRIANGLE UNITED FC

TENAX FC V CRANEBOURNE BULLETS FC

MANICA DIAMONDS FC V DYNAMOS FC

CAPS UNITED FC V CHICKEN INN FC

BULAWAYO CHIEFS FC V FC PLATINUM

Matchday24

TENAX CS FC V DYNAMOS FC

BULAWAYO CHIEFS FC V ZPC KARIBA FC

CHICKEN INN FC V HARARE CITY FC

FC PLATINUM V BLACK RHINOS FC

CRANEBORNE BULLETS FC V NGEZI PLATINUM

TRIANGLE UNITED FC V MANICA DIAMONDS FC

YADAH FC V WHAWHA FC

CAPS UNITED FC V BULAWAYO CITY FC

HERENTALS COLLEGE FC V HIGHLANDERS FC