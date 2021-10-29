2021/22 PSL fixtures out

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BY FORTUNE MBELE
THE 2021/22 Castle Lager Premier Soccer League (PSL) season fixtures were released yesterday with matches set to kick off on Saturday.
Giants Dynamos will host Yadah on Match Day 1 while champions FC Platinum will also be home to new boys Tenax as Highlanders hit the road for a date with army side Black Rhinos.
Caps United are away to ZPC Kariba on Match Day 1.
Chicken Inn host new Premiership side Cranborne Bullets with Ngezi Platinum Stars home to Bulawayo City.
One of the biggest fixtures on the land, pitting Dynamos and Highlanders is set to be played next year on Match Day 15 with the Bulawayo giants away to the Glamour Boys as the league will break for Christmas and make way for the Africa Cup of Nations to be hosted by Cameroon from January 9 to February 6.
The PSL officially confirmed that the league will kickstart on Saturday.
“The 2021/22 Castle Lager Premier Soccer League season is set to commence on Saturday November 6, 2021. The league will break in December for the holidays and resume in February 2022 after the Africa Cup of Nations matches. The PSL urges clubs and all stakeholders to strictly adhere to COVID-19 protocols to ensure that our stadia remain safe during this pandemic,” PSL spokesperson Kudzai Bare said.
Match Day 2 sees another humdinger in the offing with FC Platinum entertaining Chicken Inn while Highlanders host Ngezi Platinum Stars as Dynamos visit Triangle.
Caps United face their first Harare derby with a match against Harare City.
Dynamos and FC Platinum lock horns in Match Day 4, while Caps United will play host to Ngezi Platinum, probably the major highlights of that week.
Castle Lager Premier Soccer League football returns after a two-year absence due to COVID-19.
Clubs have been participating in the Chibuku Super Cup tournament which reaches quarter-finals stage today with all four matches taking place at the Baobab Stadium in Mhondoro-Ngezi.
PSL has not yet confirmed which stadia will be able to host league matches but the National Sports Stadium, Mandava Stadium, Barbourfields, Baobab and Sakubva are well set to be among those that have been approved.
THE CASTLE LAGER PREMIER SOCCER LEAGUE 2021/22
Matchday1
FC PLATINUM V TENAX CS FC
CHICKEN INN FC V CRANEBORNE BULLETS
FC BULAWAYO CHIEFS FC V TRIANGLE UNITED FC
DYNAMOS FC V YADAH FC
ZPC KARIBA FC V CAPS UNITED FC
HARARE CITY FC V HERENTALS COLLEGE FC
BLACK RHINOS FC V HIGHLANDERS
FC NGEZI PLATINUM FC V BULAWAYO CITY FC
MANICA DIAMONDS FC V WHAWHA FC
Matchday2
TENAX CS FC V WHAWHA FC
BULAWAYO CITY FC V MANICA DIAMONDS FC
HIGHLANDERS FC V NGEZI PLATINUM FC
HERENTALS COLLEGE FC V BLACK RHINOS FC
CAPS UNITED FC V HARARE CITY FC
YADAH FC V ZPC KARIBA FC
TRIANGLE UNITED FC V DYNAMOS FC
CRANEBORNE BULLETS FC V BULAWAYO CHIEFS FC
FC PLATINUM V CHICKEN INN FC
Matchday3
CHICKEN INN FC V TENAX CS FC BULAWAYO
CHIEFS FC V FC PLATINUM
DYNAMOS FC V CRANEBORNE BULLETS FC
ZPC KARIBA FC V TRIANGLE UNITED FC
HARARE CITY FC V YADAH FC
BLACK RHINOS FC V ZPC KARIBA FC
NGEZI PLATINUM FC V HERENTALS COLLEGE
FC MANICA DIAMONDS FC V HIGHLANDERS FC
WHAWHA FC V BULAWAYO CITY FC
Matchday4
TENAX CS FC V BULAWAYO CITY FC
HIGHLANDERS FC V WHAWHA FC
HERENTALS COLLEGE FC V MANICA DIAMONDS FC
CAPS UNITED FC V NGEZI PLATINUM FC
YADAH FC V BLACK RHINOS FC
TRIANGLE UNITED FC V HARARE CITY FC
CRANEBORNE BULLETS FC V ZPC KARIBA FC
FC PLATINUM V DYNAMOS FC
CHICKEN INN FC V BULAWAYO CHIEFS FC
Matchday5
BULAWAYO CHIEFS FC V TENAX CS FC
DYNAMOS FC V CHICKEN INN FC
ZPC KARIBA FC V FC PLATINUM
HARARE CITY FC V CRANEBORNE BULLETS FC
BLACK RHINOS FC V TRIANGLE UNITED
FC NGEZI PLATINUM FC V YADAH FC
MANICA DIAMONDS FC V CAPS UNITED FC
WHAWHA FC V HERENTALS COLLEGE FC
BULAWAYO CITY FC V HIGHLANDERS FC
Matchday6
TENAX CS FC V HIGHLANDERS FC
HERENTALS COLLEGE FC V BULAWAYO CITY FC
CAPS UNITED FC V WHAWHA FC
YADAH FC V MANICA DIAMONDS FC
TRIANGLE UNITED FC V NGEZI PLATINUM FC
CRANEBORNE BULLETS FC V BLACK RHINOS FC
FC PLATINUM V HARARE CITY FC
CHICKEN INN FC V ZPC KARIBA FC
BULAWAYO CHIEFS FC V DYNAMOS FC
Matchday7
DYNAMOS FC V TENAX CS FC
ZPC KARIBA FC V BULAWAYO CHIEFS FC
HARARE CITY FC V CHICKEN INN FC
BLACK RHINOS FC V FC PLATINUM
NGEZI PLATINUM FC V CRANEBORNE BULLETS FC
MANICA DIAMONDS FC V TRIANGLE UNITED FC
WHAWHA FC V YADAH FC
BULAWAYO CITY FC V CAPS UNITED FC
HIGHLANDERS FC V HERENTALS COLLEGE FC
Matchday8
DYNAMOS FC V ZPC KARIBA FC
BULAWAYO CHIEFS FC V HARARE CITY FC
CHICKEN INN FC V BLACK RHINOS FC
FC PLATINUM V NGEZI PLATINUM FC
CRANEBORNE BULLETS FC V MANICA DIAMONDS FC
TRIANGLE UNITED FC V WHAWHA FC
YADAH FC V BULAWAYO CITY FC
TENAX CS FC V HERENTALS COLLEGE FC
CAPS UNITED FC V HIGHLANDERS FC
Matchday9
HARARE CITY FC V DYNAMOS FC
BLACK RHINOS FC V BULAWAYO CHIEFS FC
ZPC KARIBA FC V TENAX CS FC
NGEZI PLATINUM FC V CHICKEN INN FC
MANICA DIAMONDS FC V FC PLATINUM
WHAWHA FC V CRANEBORNE BULLETS FC
BULAWAYO CITY FC V TRIANGLE UNITED FC
HIGHLANDERS FC V YADAH FC
HERENTALS COLLEGE FC V CAPS UNITED FC
Matchday10
TENAX CS FC V CAPS UNITED FC
YADAH FC V HERENTALS COLLEGE FC
TRIANGLE UNITED FC V HIGHLANDERS FC
CRANEBORNE BULLETS FC V BULAWAYO CITY FC
FC PLATINUM V WHAWHA FC
CHICKEN INN FC V MANICA DIAMONDS FC
BULAWAYO CHIEFS FC V NGEZI PLATINUM FC
DYNAMOS FC V BLACK RHINOS FC
ZPC KARIBA FC V HARARE CITY FC
Matchday11
CAPS UNITED FC V YADAH FC
HERENTALS COLLEGE FC V TRIANGLE UNITED FC
WHAWHA FC V CHICKEN INN FC
BULAWAYO CITY FC V FC PLATINUM
HIGHLANDERS FC V CRANEBORNE BULLETS FC
HARARE CITY FC V TENAX CS FC
BLACK RHINOS FC V ZPC KARIBA FC
NGEZI PLATINUM FC V DYNAMOS FC
MANICA DIAMONDS FC V BULAWAYO CHIEFS FC
Matchday12
TENAX CS FC V YADAH FC
TRIANGLE UNITED FC V CAPS UNITED FC
CRANEBORNE BULLETS FC V HERENTALS COLLEGE FC
FC PLATINUM V HIGHLANDERS FC
CHICKEN INN FC V BULAWAYO CITY FC
BULAWAYO CHIEFS FC V WHAWHA FC
DYNAMOS FC V MANICA DIAMONDS FC
ZPC KARIBA FC V NGEZI PLATINUM FC
HARARE CITY FC V BLACK RHINOS FC
Matchday13
BLACK RHINOS FC V TENAX CS FC
NGEZI PLATINUM FC V HARARE CITY FC
MANICA DIAMONDS FC V ZPC KARIBA FC
WHAWHA FC V DYNAMOS FC
BULAWAYO CITY FC V BULAWAYO CHIEFS FC
HIGHLANDERS FC V CHICKEN INN FC
HERENTALS COLLEGE FC V FC PLATINUM
CAPS UNITED FC V CRANEBORNE BULLETS FC
YADAH FC V TRIANGLE UNITED FC
Matchday14
FC PLATINUM V CAPS UNITED FC
CRANEBORNE BULLETS FC V YADAH FC
TENAX CS FC V TRIANGLE UNITED FC
CHICKEN INN FC V HERENTALS COLLEGE FC
BULAWAYO CHIEFS FC V HIGHLANDERS FC
DYNAMOS FC V BULAWAYO CITY FC
ZPC KARIBA FC V WHAWHA FC
HARARE CITY FC V MANICA DIAMONDS FC
TENAX CS FC V NGEZI PLATINUM FC
Matchday15
NGEZI PLATINUM FC V TENAX CS FC
MANICA DIAMONDS FC V BLACK RHINOS FC
WHAWHA FC V HARARE CITY FC
BULAWAYO CITY FC V ZPC KARIBA FC
HIGHLANDERS FC V DYNAMOS FC
HERENTALS COLLEGE FC V BULAWAYO CHIEFS FC
CAPS UNITED FC V CHICKEN INN FC
YADAH FC V FC PLATINUM FC
TRIANGLE UNITED FC V CRANEBORNE BULLETS FC
Matchday16
TENAX CS FC V CRANEBORNE BULLETS FC
FC PLATINUM V TRIANGLE UNITED FC
CHICKEN INN FC V YADAH FC
BULAWAYO CHIEFS FC V CAPS UNITED FC
DYNAMOS FC V HERENTALS COLLEGE FC
ZPC KARIBA FC V HIGHLANDERS FC
HARARE CITY FC V BULAWAYO CITY FC
BLACK RHINOS FC V WHAWHA FC
NGEZI PLATINUM FC V MANICA DIAMONDS FC
Matchday17
MANICA DIAMONDS FC V TENAX CS FC
WHAWHA FC V NGEZI PLATINUM FC
BULAWAYO CITY FC V BLACK RHINOS FC
HIGHLANDERS FC V HARARE CITY FC
HERENTALS COLLEGE FC V ZPC KARIBA FC
CAPS UNITED FC V DYNAMOS FC
YADAH FC V BULAWAYO CHIEFS FC
TRIANGLE UNITED FC V CHICKEN INN FC
CRANEBORNE BULLETS FC V FC PLATINUM
Matchday18
TENAX CS FC V FC PLATINUM
CRANEBORNE BULLETS FC V CHICKEN INN FC
TRIANGLE UNITED FC V BULAWAYO CHIEFS FC
YADAH FC V DYNAMOS FC
CAPS UNITED FC V ZPC KARIBA FC
HERENTALS COLLEGE FC V HARARE CITY FC
HIGHLANDERS FC V BLACK RHINOS FC
BULAWAYO CITY FC V NGEZI PLATINUM FC
WHAWHA FC V MANICA DIAMONDS FC
Matchday19
WHAWHA FC V TENAX CS FC
MANICA DIAMONDS FC V BULAWAYO CITY FC
NGEZI PLATINUM FC V HIGHLANDERS FC
BLACK RHINOS FC V HERENTALS COLLEGE FC
HARARE CITY FC V CAPS UNITED FC
ZPC KARIBA FC V YADAH FC
DYNAMOS FC V TRIANGLE UNITED FC
BULAWAYO CHIEFS FC V CRANEBORNE BULLETS FC
CHICKEN INN FC V FC PLATINUM
Matchday20
TENAX CS FC V CHICKEN INN FC
FC PLATINUM V BULAWAYO CHIEFS FC
CRANEBORNE BULLETS FC V DYNAMOS FC
TRIANGLE UNITED FC V ZPC KARIBA FC
YADAH FC V HARARE CITY FC
CAPS UNITED FC V BLACK RHINOS FC
HERENTALS COLLEGE FC V NGEZI PLATINUM FC
HIGHLANDERS FC V MANICA DIAMONDS FC
BULAWAYO CITY FC V WHAWHA FC
Matchday21
BULAWAYO CITY FC V TENAX CS FC
WHAWHA FC V HIGHLANDERS FC
MANICA DIAMONDS FC V HERENTALS COLLEGE FC
NGEZI PLATINUM FC V CAPS UNITED FC
BLACK RHINOS FC V YADAH FC
HARARE CITY FC V TRIANGLE UNITED FC
ZPC KARIBA FC V CRANEBORNE BULLETS FC
DYNAMOS FC V FC PLATINUM FC
BULAWAYO CHIEFS FC V CHICKEN INN FC
Matchday22
TENAX CS FC V BULAWAYO CHIEFS FC
CHICKEN INN FC V DYNAMOS FC
FC PLATINUM V ZPC KARIBA FC
CRANEBORNE BULLETS FC V HARARE CITY FC
TRIANGLE UNITED FC V BLACK RHINOS FC
YADAH FC V NGEZI PLATINUM FC
CAPS UNITED FC V MANICA DIAMONDS FC
HERENTALS COLLEGE FC V WHAWHA FC
HIGHLANDERS FC V BULAWAYO CITY FC
Matchday23
HIGHLANDERS FC V BLACK RHINOS FC
BULAWAYO CITY FC V HERENTALS COLLEGE FC
WHAWHA FC V ZPC KARIBA FC
HARARE CITY FC V YADAH FC
NGEZI PLATINUM FC V TRIANGLE UNITED FC
TENAX FC V CRANEBOURNE BULLETS FC
MANICA DIAMONDS FC V DYNAMOS FC
CAPS UNITED FC V CHICKEN INN FC
BULAWAYO CHIEFS FC V FC PLATINUM
Matchday24
TENAX CS FC V DYNAMOS FC
BULAWAYO CHIEFS FC V ZPC KARIBA FC
CHICKEN INN FC V HARARE CITY FC
FC PLATINUM V BLACK RHINOS FC
CRANEBORNE BULLETS FC V NGEZI PLATINUM
TRIANGLE UNITED FC V MANICA DIAMONDS FC
YADAH FC V WHAWHA FC
CAPS UNITED FC V BULAWAYO CITY FC
HERENTALS COLLEGE FC V HIGHLANDERS FC
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