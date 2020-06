The Castle Lager Premier Soccer League last night released the 2013 fixtures ahead of the marathon season that is expected to burst into life in a fortnight.



Report By SUKOLUHLE MTHETHWA

Kenny Ndebele, the chief executive officer, notified clubs that the venues and dates of the fixtures were subject to change to suit other events on the soccer calendar.

Zimbabwe’s biggest clubs Dynamos and Highlanders are schedule to renew rivalry during week five of the programme.



CASTLE LAGER PREMIER SOCCER LEAGUE FIXTURES 2013

WEEK DATE HOME vs AWAY



1 30 MARCH-01 APRIL 2013 SHABANIE HIGHLANDERS

CHICKEN INN vsTRIANGLE

BLACK MAMBASvs DYNAMOS

HOW MINE vsTRIPPLE B

BUFFALOES F.C.vs PLATINUM

BLACK RHINOSvs MONOMOTAPA

MOTOR ACTION HWANGE

HARARE CITY vsCAPS UTD

2 6-7 APRIL 2013 TRIANGLE SHABANIE

DYNAMOSvs CHICKEN INN

TRIPPLE Bvs BLACK MAMBAS

F.C. PLATINUMvsHOW MINE

MONOMOTAPA vsBUFFALOES

HWANGE BLACK RHINOSCAPS UTD MOTOR ACTION

HIGHLANDERS HARARE CITY

3 13-14 APRIL 2013

SHABANIE vsDYNAMOS

CHICKEN INN vsTRIPPLE B

BLACK MAMBAS vs F.C. PLATINUM

HOW MINE vs MONOMOTAPA

BUFFALOES HWANGE

BLACK RHINOS CAPS UTD

MOTOR ACTION HARARE CITY

TRIANGLE HIGHLANDERS

4 20-21 APRIL 2013

TRIPPLE B vsSHABANIE

F.C. PLATINUMvs CHICKEN INN

MONOMOTAPAvs BLACK MAMBAS

HWANGEvs HOW MINE

CAPS UTDvs BUFFALOES

HARARE CITY vsBLACK RHINOS

HIGHLANDERSvs MOTOR ACTION

DYNAMOS TRIANGLE

5 27-28 APRIL 2013

SHABANIE vs F.C. PLATINUM

CHICKEN INNMONOMOTAPA

BLACK MAMBAS HWANGE HOW MINE

CAPS UTD vs BUFFALOES

HARARE CITY vs BLACK RHINOS

MOTOR ACTION vsTRIANGLE

TRIPPLE B

DYNAMOSHIGHLANDERS

6 1-2 MAY 2013 (MW)

MONOMOTAPASHABANIE

HWANGECHICKEN INN

CAPS UTDBLACK MAMBAS

HARARE CITYHOW MINE

MOTOR ACTIONBUFFALOES

HIGHLANDERSBLACK RHINOS

F.C. PLATINUMTRIANGLE

TRIPPLE BDYNAMOS

7 4-5 MAY 2013

SHABANIEHWANGE

CHICKEN INNCAPS UTD

BLACK MAMBASHARARE CITY

HOW MINEMOTOR ACTION

BUFFALOES vs BLACK RHINOS

TRIANGLEMONOMOTAPA

DYNAMOS vs F.C. PLATINUM

TRIPPLE B vs BUFFALOES

8 12-13 MAY 2013

CAPS UTDSHABANIE

HARARE CITYCHICKEN INN

MOTOR ACTION

BLACK MAMBAS

BLACK RHINOS

HOW MINE

HIGHLANDERS

BUFFALOES

HWANGE

TRIANGLE

MONOMOTAPA

DYNAMOS

F.C. PLATINUM

TRIPPLE B

9 15-16 MAY 2013

SHABANIE

HARARE CITY

CHICKEN INN

MOTOR ACTION

BLACK MAMBAS

BLACK RHINOS

HOW MINE

BUFFALOES

TRIANGLE

CAPS UTD

DYNAMOS

HWANGE

TRIPPLE B

MONOMOTAPA

F.C. PLATINUM

HIGHLANDERS

10 18-19 MAY 2013

MOTOR ACTION

SHABANIE

BLACK RHINOS

CHICKEN INN

BUFFALOES

BLACK MAMBAS

HIGHLANDERS

HOW MINE

HARARE CITY

TRIANGLE

CAPS UTD

DYNAMOS

HWANGE

TRIPPLE B

MONOMOTAPA

F.C. PLATINUM

11 25-26 MAY 2013

SHABANIE

BLACK RHINOS

CHICKEN INN

BUFFALOES

BLACK MAMBAS

HOW MINE

TRIANGLE

MOTOR ACTION

DYNAMOS

HARARE CITY

TRIPPLE B

CAPS UTD

F.C. PLATINUM

HWANGE

MONOMOTAPA

HIGHLANDERS

12 29-30 MAY 2013 (MW)

BUFFALOES

SHABANIE

HOW MINE

CHICKEN INN

HIGHLANDERS

BLACK MAMBAS

BLACK RHINOS

TRIANGLE

MOTOR ACTION

DYNAMOS

HARARE CITY

TRIPPLE B

CAPS UTD

F.C. PLATINUM

HWANGE

MONOMOTAPA

13 01-02 JUNE 2013

SHABANIE

HOW MINE

CHICKEN INN

BLACK MAMBAS

TRIANGLE

BUFFALOES

DYNAMOS

BLACK RHINOS

TRIPPLE B

MOTOR ACTION

F.C. PLATINUM

HARARE CITY

MONOMOTAPA

CAPS UTD

HWANGE

HIGHLANDERS

14 22-23 JUNE 2013

BLACK MAMBAS

SHABANIE

HIGHLANDERS

CHICKEN INN

HOW MINE

TRIANGLE

BUFFALOES

DYNAMOS

BLACK RHINOS

TRIPPLE B

MOTOR ACTION

F.C. PLATINUM

HARARE CITY

MONOMOTAPA

CAPS UTD

HWANGE

15 6-7 JULY 2013

SHABANIE

CHICKEN INN

TRIANGLE

BLACK MAMBAS

DYNAMOS

HOW MINE

TRIPPLE B

BUFFALOES

F.C. PLATINUM

BLACK RHINOS

MONOMOTAPA

MOTOR ACTION

HWANGE

HARARE CITY

CAPS UTD

HIGHLANDERS

16 20-21 JULY 2013

CHICKEN INN

SHABANIE

BLACK MAMBAS

TRIANGLE

HOW MINE

DYNAMOS

BUFFALOES

TRIPPLE B

BLACK RHINOS

F.C. PLATINUM

MOTOR ACTION

MONOMOTAPA

HARARE CITY

HWANGE

HIGHLANDERS

CAPS UTD

17 27-28 JULY 2013

SHABANIE

BLACK MAMBAS

CHICKEN INN

HIGHLANDERS

TRIANGLE

HOW MINE

DYNAMOS

BUFFALOES

TRIPPLE B

BLACK RHINOS

F.C. PLATINUM

MOTOR ACTION

MONOMOTAPA

HARARE CITY

HWANGE

CAPS UTD

18 10-11 AUGUST 2013

HOW MINE

SHABANIE

BLACK MAMBAS

CHICKEN INN

BUFFALOES

TRIANGLE

BLACK RHINOS

DYNAMOS

MOTOR ACTION

TRIPPLE B

HARARE CITY

F.C. PLATINUM

CAPS UTD

MONOMOTAPA

HIGHLANDERS

HWANGE

19 17-18 AUGUST 2013

SHABANIE

BUFFALOES

CHICKEN INN

HOW MINE

BLACK MAMBAS

HIGHLANDERS

TRIANGLE

BLACK RHINOS

DYNAMOS

MOTOR ACTION

TRIPPLE B

HARARE CITY

F.C. PLATINUM

CAPS UTD

MONOMOTAPA

HWANGE

20 24-25 AUGUST 2013

BLACK RHINOS

SHABANIE

BUFFALOES

CHICKEN INN

HOW MINE

BLACK MAMBAS

MOTOR ACTION

TRIANGLE

HARARE CITY

DYNAMOS

CAPS UTD

TRIPPLE B

HWANGE

F.C. PLATINUM

HIGHLANDERS

MONOMOTAPA

21 31 AUG-1 SEPTEMBER

SHABANIE

MOTOR ACTION

CHICKEN INN

BLACK RHINOS

BLACK MAMBAS

BUFFALOES

HOW MINE

HIGHLANDERS

TRIANGLE

HARARE CITY

DYNAMOS

CAPS UTD

TRIPPLE B

HWANGE

F.C. PLATINUM

MONOMOTAPA

22 21-22 SEPTEMBER 2013

HARARE CITY

SHABANIE

MOTOR ACTION

CHICKEN INN

BLACK RHINOS

BLACK MAMBAS

BUFFALOES

HOW MINE

CAPS UTD

TRIANGLE

HWANGE

DYNAMOS

MONOMOTAPA

TRIPPLE B

HIGHLANDERS

F.C. PLATINUM

23 25-26 SEPT 2013(MW)

SHABANIE

CAPS UTD

CHICKEN INN

HARARE CITY

BLACK MAMBAS

MOTOR ACTION

HOW MINE

BLACK RHINOS

BUFFALOES

HIGHLANDERS

TRIANGLE

HWANGE

DYNAMOS

MONOMOTAPA

TRIPPLE B

F.C. PLATINUM

24 28/29 SEPTEMBER 2013

HWANGE

SHABANIE

CAPS UTD

CHICKEN INN

HARARE CITY

BLACK MAMBAS

MOTOR ACTION

HOW MINE

BLACK RHINOS

BUFFALOES

MONOMOTAPA

TRIANGLE

F.C. PLATINUM

DYNAMOS

HIGHLANDERS

TRIPPLE B

25 12-13 OCTOBER 2013

SHABANIE

MONOMOTAPA

CHICKEN INN

HWANGE

BLACK MAMBAS

CAPS UTD

HOW MINE

HARARE CITY

BUFFALOES

MOTOR ACTION

BLACK RHINOS

HIGHLANDERS

TRIANGLE

F.C. PLATINUM

DYNAMOS

TRIPPLE B

26 19-20 OCTOBER 2013

F.C. PLATINUM

SHABANIE

MONOMOTAPA

CHICKEN INN

HWANGE

BLACK MAMBAS

CAPS UTD

HOW MINE

HARARE CITY

BUFFALOES

MOTOR ACTION

BLACK RHINOS

TRIPPLE B

TRIANGLE

HIGHLANDERS

DYNAMOS

27 23-24 0CTOBER 2013 (MW)

SHABANIE

TRIPPLE B

CHICKEN INN

F.C. PLATINUM

BLACK MAMBAS

MONOMOTAPA

HOW MINE

HWANGE

BUFFALOES

CAPS UTD

BLACK RHINOS

HARARE CITY

MOTOR ACTION

HIGHLANDERS

TRIANGLE

DYNAMOS

28 26-27 OCTOBER 2013

DYNAMOS

SHABANIE

TRIPPLE B

CHICKEN INN

F.C. PLATINUM

BLACK MAMBAS

MONOMOTAPA

HOW MINE

HWANGE

BUFFALOES

CAPS UTD

BLACK RHINOS

HARARE CITY

MOTOR ACTION

HIGHLANDERS

TRIANGLE

29 02-03 NOVEMBER 2013

SHABANIE vs TRIANGLE

CHICKEN INN vs DYNAMOS

BLACK MAMBAS vs TRIPPLE B

HOW MINE vs F.C. PLATINUM

BUFFALOES vs MONOMOTAPA

BLACK RHINOS vs HWANGE

MOTOR ACTIONCAPS UTD

HARARE CITY vs HIGHLANDERS

30 16-17 NOVEMBER 2013

HIGHLANDERS vs SHABANIE

TRIANGLE vs CHICKEN INN

DYNAMOS vs BLACK MAMBAS

TRIPPLE B vs HOW MINE

F.C. PLATINUM vs BUFFALOES

MONOMOTAPA vs BLACK RHINOS

HWANGE vs MOTOR ACTION

CAPS UTD vs HARARE CITY

