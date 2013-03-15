The Castle Lager Premier Soccer League last night released the 2013 fixtures ahead of the marathon season that is expected to burst into life in a fortnight.
Report By SUKOLUHLE MTHETHWA
Kenny Ndebele, the chief executive officer, notified clubs that the venues and dates of the fixtures were subject to change to suit other events on the soccer calendar.
Zimbabwe’s biggest clubs Dynamos and Highlanders are schedule to renew rivalry during week five of the programme.
CASTLE LAGER PREMIER SOCCER LEAGUE FIXTURES 2013
WEEK DATE HOME vs AWAY
AMH Online
1 30 MARCH-01 APRIL 2013 SHABANIE HIGHLANDERS
Classifieds.co.zw
CHICKEN INN vsTRIANGLE
BLACK MAMBASvs DYNAMOS
HOW MINE vsTRIPPLE B
BUFFALOES F.C.vs PLATINUM
BLACK RHINOSvs MONOMOTAPA
MOTOR ACTION HWANGE
HARARE CITY vsCAPS UTD
2 6-7 APRIL 2013 TRIANGLE SHABANIE
DYNAMOSvs CHICKEN INN
TRIPPLE Bvs BLACK MAMBAS
F.C. PLATINUMvsHOW MINE
MONOMOTAPA vsBUFFALOES
HWANGE BLACK RHINOSCAPS UTD MOTOR ACTION
HIGHLANDERS HARARE CITY
3 13-14 APRIL 2013
SHABANIE vsDYNAMOS
CHICKEN INN vsTRIPPLE B
BLACK MAMBAS vs F.C. PLATINUM
HOW MINE vs MONOMOTAPA
BUFFALOES HWANGE
BLACK RHINOS CAPS UTD
MOTOR ACTION HARARE CITY
TRIANGLE HIGHLANDERS
4 20-21 APRIL 2013
TRIPPLE B vsSHABANIE
F.C. PLATINUMvs CHICKEN INN
MONOMOTAPAvs BLACK MAMBAS
HWANGEvs HOW MINE
CAPS UTDvs BUFFALOES
HARARE CITY vsBLACK RHINOS
HIGHLANDERSvs MOTOR ACTION
DYNAMOS TRIANGLE
5 27-28 APRIL 2013
SHABANIE vs F.C. PLATINUM
CHICKEN INNMONOMOTAPA
BLACK MAMBAS HWANGE HOW MINE
CAPS UTD vs BUFFALOES
HARARE CITY vs BLACK RHINOS
MOTOR ACTION vsTRIANGLE
TRIPPLE B
DYNAMOSHIGHLANDERS
6 1-2 MAY 2013 (MW)
MONOMOTAPASHABANIE
HWANGECHICKEN INN
CAPS UTDBLACK MAMBAS
HARARE CITYHOW MINE
MOTOR ACTIONBUFFALOES
HIGHLANDERSBLACK RHINOS
F.C. PLATINUMTRIANGLE
TRIPPLE BDYNAMOS
7 4-5 MAY 2013
SHABANIEHWANGE
CHICKEN INNCAPS UTD
BLACK MAMBASHARARE CITY
HOW MINEMOTOR ACTION
BUFFALOES vs BLACK RHINOS
TRIANGLEMONOMOTAPA
DYNAMOS vs F.C. PLATINUM
TRIPPLE B vs BUFFALOES
8 12-13 MAY 2013
CAPS UTDSHABANIE
HARARE CITYCHICKEN INN
MOTOR ACTION
BLACK MAMBAS
BLACK RHINOS
HOW MINE
HIGHLANDERS
BUFFALOES
HWANGE
TRIANGLE
MONOMOTAPA
DYNAMOS
F.C. PLATINUM
TRIPPLE B
9 15-16 MAY 2013
SHABANIE
HARARE CITY
CHICKEN INN
MOTOR ACTION
BLACK MAMBAS
BLACK RHINOS
HOW MINE
BUFFALOES
TRIANGLE
CAPS UTD
DYNAMOS
HWANGE
TRIPPLE B
MONOMOTAPA
F.C. PLATINUM
HIGHLANDERS
10 18-19 MAY 2013
MOTOR ACTION
SHABANIE
BLACK RHINOS
CHICKEN INN
BUFFALOES
BLACK MAMBAS
HIGHLANDERS
HOW MINE
HARARE CITY
TRIANGLE
CAPS UTD
DYNAMOS
HWANGE
TRIPPLE B
MONOMOTAPA
F.C. PLATINUM
11 25-26 MAY 2013
SHABANIE
BLACK RHINOS
CHICKEN INN
BUFFALOES
BLACK MAMBAS
HOW MINE
TRIANGLE
MOTOR ACTION
DYNAMOS
HARARE CITY
TRIPPLE B
CAPS UTD
F.C. PLATINUM
HWANGE
MONOMOTAPA
HIGHLANDERS
12 29-30 MAY 2013 (MW)
BUFFALOES
SHABANIE
HOW MINE
CHICKEN INN
HIGHLANDERS
BLACK MAMBAS
BLACK RHINOS
TRIANGLE
MOTOR ACTION
DYNAMOS
HARARE CITY
TRIPPLE B
CAPS UTD
F.C. PLATINUM
HWANGE
MONOMOTAPA
13 01-02 JUNE 2013
SHABANIE
HOW MINE
CHICKEN INN
BLACK MAMBAS
TRIANGLE
BUFFALOES
DYNAMOS
BLACK RHINOS
TRIPPLE B
MOTOR ACTION
F.C. PLATINUM
HARARE CITY
MONOMOTAPA
CAPS UTD
HWANGE
HIGHLANDERS
14 22-23 JUNE 2013
BLACK MAMBAS
SHABANIE
HIGHLANDERS
CHICKEN INN
HOW MINE
TRIANGLE
BUFFALOES
DYNAMOS
BLACK RHINOS
TRIPPLE B
MOTOR ACTION
F.C. PLATINUM
HARARE CITY
MONOMOTAPA
CAPS UTD
HWANGE
15 6-7 JULY 2013
SHABANIE
CHICKEN INN
TRIANGLE
BLACK MAMBAS
DYNAMOS
HOW MINE
TRIPPLE B
BUFFALOES
F.C. PLATINUM
BLACK RHINOS
MONOMOTAPA
MOTOR ACTION
HWANGE
HARARE CITY
CAPS UTD
HIGHLANDERS
16 20-21 JULY 2013
CHICKEN INN
SHABANIE
BLACK MAMBAS
TRIANGLE
HOW MINE
DYNAMOS
BUFFALOES
TRIPPLE B
BLACK RHINOS
F.C. PLATINUM
MOTOR ACTION
MONOMOTAPA
HARARE CITY
HWANGE
HIGHLANDERS
CAPS UTD
17 27-28 JULY 2013
SHABANIE
BLACK MAMBAS
CHICKEN INN
HIGHLANDERS
TRIANGLE
HOW MINE
DYNAMOS
BUFFALOES
TRIPPLE B
BLACK RHINOS
F.C. PLATINUM
MOTOR ACTION
MONOMOTAPA
HARARE CITY
HWANGE
CAPS UTD
18 10-11 AUGUST 2013
HOW MINE
SHABANIE
BLACK MAMBAS
CHICKEN INN
BUFFALOES
TRIANGLE
BLACK RHINOS
DYNAMOS
MOTOR ACTION
TRIPPLE B
HARARE CITY
F.C. PLATINUM
CAPS UTD
MONOMOTAPA
HIGHLANDERS
HWANGE
19 17-18 AUGUST 2013
SHABANIE
BUFFALOES
CHICKEN INN
HOW MINE
BLACK MAMBAS
HIGHLANDERS
TRIANGLE
BLACK RHINOS
DYNAMOS
MOTOR ACTION
TRIPPLE B
HARARE CITY
F.C. PLATINUM
CAPS UTD
MONOMOTAPA
HWANGE
20 24-25 AUGUST 2013
BLACK RHINOS
SHABANIE
BUFFALOES
CHICKEN INN
HOW MINE
BLACK MAMBAS
MOTOR ACTION
TRIANGLE
HARARE CITY
DYNAMOS
CAPS UTD
TRIPPLE B
HWANGE
F.C. PLATINUM
HIGHLANDERS
MONOMOTAPA
21 31 AUG-1 SEPTEMBER
SHABANIE
MOTOR ACTION
CHICKEN INN
BLACK RHINOS
BLACK MAMBAS
BUFFALOES
HOW MINE
HIGHLANDERS
TRIANGLE
HARARE CITY
DYNAMOS
CAPS UTD
TRIPPLE B
HWANGE
F.C. PLATINUM
MONOMOTAPA
22 21-22 SEPTEMBER 2013
HARARE CITY
SHABANIE
MOTOR ACTION
CHICKEN INN
BLACK RHINOS
BLACK MAMBAS
BUFFALOES
HOW MINE
CAPS UTD
TRIANGLE
HWANGE
DYNAMOS
MONOMOTAPA
TRIPPLE B
HIGHLANDERS
F.C. PLATINUM
23 25-26 SEPT 2013(MW)
SHABANIE
CAPS UTD
CHICKEN INN
HARARE CITY
BLACK MAMBAS
MOTOR ACTION
HOW MINE
BLACK RHINOS
BUFFALOES
HIGHLANDERS
TRIANGLE
HWANGE
DYNAMOS
MONOMOTAPA
TRIPPLE B
F.C. PLATINUM
24 28/29 SEPTEMBER 2013
HWANGE
SHABANIE
CAPS UTD
CHICKEN INN
HARARE CITY
BLACK MAMBAS
MOTOR ACTION
HOW MINE
BLACK RHINOS
BUFFALOES
MONOMOTAPA
TRIANGLE
F.C. PLATINUM
DYNAMOS
HIGHLANDERS
TRIPPLE B
25 12-13 OCTOBER 2013
SHABANIE
MONOMOTAPA
CHICKEN INN
HWANGE
BLACK MAMBAS
CAPS UTD
HOW MINE
HARARE CITY
BUFFALOES
MOTOR ACTION
BLACK RHINOS
HIGHLANDERS
TRIANGLE
F.C. PLATINUM
DYNAMOS
TRIPPLE B
26 19-20 OCTOBER 2013
F.C. PLATINUM
SHABANIE
MONOMOTAPA
CHICKEN INN
HWANGE
BLACK MAMBAS
CAPS UTD
HOW MINE
HARARE CITY
BUFFALOES
MOTOR ACTION
BLACK RHINOS
TRIPPLE B
TRIANGLE
HIGHLANDERS
DYNAMOS
27 23-24 0CTOBER 2013 (MW)
SHABANIE
TRIPPLE B
CHICKEN INN
F.C. PLATINUM
BLACK MAMBAS
MONOMOTAPA
HOW MINE
HWANGE
BUFFALOES
CAPS UTD
BLACK RHINOS
HARARE CITY
MOTOR ACTION
HIGHLANDERS
TRIANGLE
DYNAMOS
28 26-27 OCTOBER 2013
DYNAMOS
SHABANIE
TRIPPLE B
CHICKEN INN
F.C. PLATINUM
BLACK MAMBAS
MONOMOTAPA
HOW MINE
HWANGE
BUFFALOES
CAPS UTD
BLACK RHINOS
HARARE CITY
MOTOR ACTION
HIGHLANDERS
TRIANGLE
29 02-03 NOVEMBER 2013
SHABANIE vs TRIANGLE
CHICKEN INN vs DYNAMOS
BLACK MAMBAS vs TRIPPLE B
HOW MINE vs F.C. PLATINUM
BUFFALOES vs MONOMOTAPA
BLACK RHINOS vs HWANGE
MOTOR ACTIONCAPS UTD
HARARE CITY vs HIGHLANDERS
30 16-17 NOVEMBER 2013
HIGHLANDERS vs SHABANIE
TRIANGLE vs CHICKEN INN
DYNAMOS vs BLACK MAMBAS
TRIPPLE B vs HOW MINE
F.C. PLATINUM vs BUFFALOES
MONOMOTAPA vs BLACK RHINOS
HWANGE vs MOTOR ACTION
CAPS UTD vs HARARE CITY
WILLARD MUBVUMBI
Your poor system is bloody fucking. Stupid system. How dare you call me a spammer?
WILLARD MUBVUMBI
OSTRACIZE dynamos jujumos fc and the league will be exciting to watch. Its boring to see the same old team dominating both league and cup seasonally.
wallie
Stupid spammer
SAMS
Caps will be the champs come hell come thunder sorry dmbare we will spread you sewage this year
Chamunorwa. Jack
How come your fixtures are different with the ones in Herald. Go to hell Ndex,how can you release fixtures before editing them
Are you a real CEO or not, check you records, you where a problem at Highlanders now at PSL
Governor
SUNMAKORE
sams yu are daydreaming ndimwi muchapendwa nesewage
chanm
like it
Caron Town
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John Deere Diagnostic and Test Manuals
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