Afcon 2021: Squads for tournament in Cameroon

The 33rd Africa Cup of Nations get under way in Cameroon on 9 January, having been delayed a year by the coronavirus pandemic.

Below are the squads which have been announced for the tournament, which culminates with the final on 6 February.

To allow teams to cater for any Covid cases, coaches can name 28-man squads, with five extra players above the regular tournament regulations.

ALGERIA

Goalkeepers: Rais M’Bolhi (Ettifaq, Saudi Arabia), Alexandre Oukidja (Metz, France), Moustapha Zeghba (Damac, Saudi Arabia).

Defenders: Djameleddine Benlamri (Qatar SC, Qatar), Aissa Mandi (Villareal, Spain), Mohamed Amine Tougai, Ilyes Chetti, Abdelkader Bedrane (all Esperance, Tunisia), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, Germany), Youcef Atal (Nice, France), Houcine Benayada (Etoile du Sahel, Tunisia), Mohamed Reda Halaimia (Beerschot, Belgium), Mehdi Tahrat (Al Gharafa, Qatar)

Midfielders: Ismael Bennacer (AC Milan, Italy), Ramiz Zerrouki (FC Twente, Netherlands), Adem Zorgane (Charleroi, Belgium), Haris Belkebla (Brest, France), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turkey), Sofiane Bendebka (Al Fateh, Saudi Arabia).

Forwards: Riyad Mahrez (Manchester City, England), Adam Ounas (Napoli, Italy), Youcef Belaïli (Unattached), Said Benrahma (West Ham United, England), Yacine Brahimi (Al Rayyan, Qatar), Farid Boulaya (Metz, France), Islam Slimani (Lyon, France), Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), Mohamed Amine Amoura (Lugano, Switzerland).

BURKINA FASO

Goalkeepers: Herve Koffi (Charleroi, Belgium), Aboubacar Sawadogo (Kadiogo, Burkina Faso), Farid Ouedraogo (USFA, Burkina Faso), Kilian Nikiema (ADO Den Haag, Netherlands).

Defenders: Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Germany), Issoufou Dayo (Renaissance Berkane, Morocco), Steeve Yago (Aris Limassol, Cyprus), Oula Traore (Horoya, Guinea), Patrick Malo (Hassania Agadir, Morocco), Issa Kabore (Troyes, France), Hermann Nikiema (Salitas, Burkina Faso), Soumaila Ouattara (FUS Rabat, Morocco), Nasser Djiga (FC Basel, Switzerland).

Midfielders: Adama Guira (Racing Rioja, Spain), Blati Toure (Eskilstuna, Sweden), Gustavo Sangare (Quevilly-Rouen, France), Ismahila Ouedraogo (PAOK, Greece), Dramane Nikiema (Horoya, Guinea), Saidou Simpore (Al Ittihad, Egypt).

Forwards: Dango Ouattara (Lorient, France), Cheick Djibril Ouattara (Olympique Safi, Morocco), Zakaria Sanogo (Ararat-Armenia, Armenia), Kouame Botue (AC Ajaccio, France), Hassane Bande (Istra 1961, Croatia), Bertrand Traore (Aston Villa, England), Abdoul Tapsoba (Standard Liege, Belgium), Eric Traore (Pyramids, Egypt), Mohamed Konate (Akhmat, Russia), Cyrille Barros Bayala (AC Ajaccio, France).

CAMEROON

Goalkeepers: Simon Omossola (AS Vita Club, DR Congo), Devis Epassy (OFI Crete, Greece), Andre Onana (Ajax, Netherlands).

Defenders: Collins Fai (Standard Liege, Belgium), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union, USA), Michael Ngadeu-Ngadjui (Gent, Belgium), JC Castelletto (Nantes, France), Harold Moukoudi (St Etienne, France), Enzo Ebosse (Angers, France), Ambroise Oyongo Bitolo (Montpellier, France), Jerome Onguene (Red Bull Salzburg, Austria), Nouhou Tolo (Seattle Sounders, USA).

Midfielders: Jean Onana Junior (Bordeaux, France), Malong Kunde (Olympiakos, Greece), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli, Italy), Samuel Gouet Oum (Mechelen, Belgium), Martin Hongla (Hellas Verona, Italy), James Lea Siliki (Middlesbrough, England), Yvan Neyou (St Etienne, France).

Forwards: Ignatius Ganago (Lens, France), Christian Bassogog (Shanghai Shenua, China), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich, Germany), Stephane Bahoken (Angers, France), Karl Toko-Ekambi (Lyon, France), Moumi Ngamaleu (Young Boys, Switzerland), Vincent Aboubakar (Al Nasr, Saudi Arabia), Clinton Njie (Dinamo Moscow, Russia).

CAPE VERDE

Goalkeepers: Vozinha (AEL Limassol, Cyprus), Marcio da Rosa (Montalegre, Portugal), Keven Ramos (Mindelese, Cape Verde), Elber Evora (AEL Limassol, Cyprus).

Defenders: Stopira (Fehervar, Hungary), Steven Fortes (Oostende, Belgium), Jeffry Fortes (De Graafschap, Netherlands), Steve Furtado (Beroe, Bulgaria), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Republic of Ireland), Joao Paulo Fernandes (Feirense, Portugal), Diney Borges (AS Far, Morocco), Ponck (Istanbul Basaksehir, Turkey), Dylan Tavares (Neuchatel Xamax, Switzerland), Delmiro Nascimento (Aris Limassol, Cyprus).

Midfielders: Kenny Rocha (Oostende, Belgium), Nuno Borges (Casa Pia, Portugal), Patrick Andrade (Qarabag, Azerbaijan), Jamiro Monteior (Philadelphia Union, USA), Nenass (Aalesund, Norway), Marco Soares (Arouca, Portugal).

Forwards: Ryan Mendes (Al Nasr, UAE), Willy Semedo (Pafos, Cyprus), Gilson Tavares (Estoril-Praia, Portugal), Willis Furtado (FK Jerv, Norway), Julio Tavares (Al Faisaly, Saudi Arabia), Garry Rodrigues (Olympiakos, Greece), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Netherlands), Djaniny Semedo (Trabzonsport, Turkey).

COMOROS

Goalkeepers: Salim Ben Boina (Endoume, France) Ali Ahamada (Unattached), Moyadh Ousseni (Frejus, France).

Defenders: Nadjim Abdou (FC Martigues, France), Bendjaloud Youssouf (Chateauroux, France), Abdallah Ali Mohamed (Stade Lausanne, Switzerland) Kassim Mdahoma (US Avranches, France), Younn Zahary (SO Cholet, France), Chaker Alhadhur (Ajaccio, France), Mohamed Youssouf (Ajaccio, France), Kassim Abdallah (Marignane Gignac, France).

Midfielders: Fouad Bachirou (Omonia Nicosia, Cyprus), Youssouf M’Changama (Guingamp, France), Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles, Netherlands), Nakibou Aboubakari (FC Sete 34, France), Iyad Mohamed (Auxerre, France), Rafidine Abdullah (Stade Lausanne, Switzerland).

Forwards: Faiz Selemani (KV Kortrijk, Belgium), Mohamed El Fardou (Red Star Belgrade, Serbia), Nasser Chamed (Gaz Metan Medias, Romania), Ahmed Mogni (FC Annecy, France), Faiz Mattoir (SO Cholet, France), Ali M’Madi (SAS Epinal, France), Said Bakari (RKC Waalwijk, Netherlands), Moussa Djoumoi (AS Saint-Priest, France), Mohamed M’Changama (FC Nouadhibou, Mauritania).

EGYPT

Goalkeepers: Mohamed El-Shennawy (Al Ahly, Egypt), Mohamed Sobhi (Pharco, Egypt), Mohamed Abogabal (Zamalek, Egypt), Mahmoud Gad (Enppi, Egypt).

Defenders: Ahmed Fatouh, Mahmoud Alaa, Mahmoud Hamdy El-Wensh (all Zamalek, Egypt), Ayman Ashraf, Akram Tawfik, (both Al Ahly), Omar Kamal, Mohamed Abdel-Moneim (both Future, Egypt), Ahmed Hegazi (Ittihad Jeddah, Saudi Arabia).

Midfielders: Hamdi Fathi, Amr El-Sulya (both Al Ahly, Egypt), Emam Ashour, Ahmed Sayed Zizo (both Zamalek, Egypt), Abdallah El-Said, Ramadan Sobhi (both Pyramids, Egypt), Mohamed Elneny (Arsenal, England), , Omar Marmoush (VfB Stuttgart, Germany), Mohanad Lasheen (Tala’a El-Gaish, Egypt), Mahmoud Hassan Trezeguet (Aston Villa, England).

Forwards: Mostafa Mohamed (Galatasaray, Turkey), Mohamed Sherif (Al Ahly, Egypt), Mohamed Salah (Liverpool, England).

EQUATORIAL GUINEA

Goalkeepers: Aitor Embela (Somozas, Spain), Jesus Owono (Deportivo Alaves, Spain), Manuel Sapunga (Futuro Kings, Equatorial Guinea), Mariano Magno (Deportivo Unidad, Equatorial Guinea).

Defenders: Carlos Akapo (Cadiz, Spain), Marvin Anieboh (Cacereno, Spain), Cosme Anvene (Deportivo Unidad, Equatorial Guinea), Saul Coco (Las Palmas, Spain), Miguel Angel Maye (Futuro Kings, Equatorial Guinea), Luis Meseguer (Navalcarnero, Spain), Basilio Ndong (Start, Norway), Luis Enrique Nsue (Futuro Kings, Equatorial Guinea), Esteban Obiang (Antequera, Spain)

Midfielders: Javier Akapo (Ibiza Islas Pitiusas, Spain), Alex Balboa (Deportivo Alaves, Spain), Ruben Belima, Federico Bikoro (both Hercules), Jannick Buyla (Gimnastic Tarragona, Spain), Santiago Eneme (Nantes, France), Pablo Ganet (Real Murcia, Spain), Jose Machin (Monza, Italy), Josete Miranda (Niki Volos, Greece).

Forwards: Dorian Hanza (Langreo, Spain), Luis Nlavo (Sporting Braga, Portugal), Emilio Nsue (unattached), Pedro Oba (Futuro Kings, Equatorial Guinea), Iban Salvador (Fuenlabrada, Spain), Oscar Siafa (Olympiakos Volos, Greece).

ETHIOPIA

Goalkeepers: Teklemariam Shanko (Sidama Coffee, Ethiopia), Fasil Gebremichael (Bahir Dar Ketema, Ethiopia), Jemal Tassew (Adama Ketema, Ethiopia).

Defenders: Asrat Tunjo (Ethiopian Coffee, Ethiopia), Suleiman Hamid (St George, Ethiopia), Remedan Yesouf (Wolkite K, Ethiopia), Desta Yohannes (Adama K, Ethiopia), Aschalew Tamene (Fasil K, Ethiopia), Yared Bayeh (Fasil K, Ethiopia), Mignot Debebe (St George, Ethiopia), Menaf Awol (Bahir Dar K, Ethiopia).

Midfielders: Amanuel Yohannes (Ethiopian Coffee, Ethiopia), Gatuoch Panom (St George, Ethiopia), Shemeles Bekele (El Gouna, Egypt), Mesoud Mohammed (Jimma AJ, Ethiopia), Fitsum Alemu (Bahir Dar K, Ethiopia), Firew Solomon (Sidama Coffee, Ethiopia), Bezabeh Meleyou (Fasil K, Ethiopia).

Forwards: Abubeker Nassir (Ethiopian Coffee, Ethiopia), Getaneh Kebede (Wolkite K, Ethiopia), Amanuel Gebremichael (St George, Ethiopia), Shemeket Gugsa (Fasil K, Ethiopia), Mujib Kassim (JS Kabylie, Algeria), Mesfin Taffese (Hawassa K, Ethiopia), Dawa Hotessa (Adama K, Ethiopia).

GABON

Goalkeepers: Anthony Mfa Mezui (Rodange 91, Luxembourg), Donald Nze (Maniema Union, DR Congo), Jean-Noel Amonome (Uthongathi, South Africa), Junior Fortson Noubi (Vannes, France).

Defenders: Lloyd Palun (Bastia, France), Johann Obiang (Rodez, France), Bruno Ecuele Manga (Dijon, France), Gilchrist Nguema (Maccabi Ahi Nazareth, Israel), Anthony Oyono (Boulogne, France), Sidney Obissa (Olympic Charleroi, Belgium), David Sambissa (Cambuur, Netherlands), Wilfrid Ebane (Vannes, France), Junior Assoumou (Bourges, France), Yannis N’Gakoutou (Lyon-La Duchere, France).

Midfielders: Yrondu Musavu-King (Bengaluru, India), Andre Biyogo Poko (Altay, Turkey), Mario Lemina (Nice, France), Louis Ameka Autchanga (MAS Fes, Morocco), Guelor Kanga (Red Star Belgrade, Serbia), Alex Moucketou-Moussounda (Aris Limassol, Gabon), Serge-Junior Martinsson Ngouali (Gorica, Croatia), Medwin Biteghe (Al Hilal Benghazi, Libya).

Forwards: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, England), Denis Bouanga (St Etienne, France), Ulrick Eneme-Ella (Brighton, England), Jim Allevinah (Clermont Foot, France), Aaron Boupendza (Al Arabi, Qatar), Fahd Ndzengue (Tabor Sezana, Slovenia), Kevin Mayi (Denizlispor, Turkey), Axel Meye (Ittihad Tanger, Morocco).

(Two names to be omitted)

THE GAMBIA

Goalkeepers: Baboucarr Gaye (Rot-Weiss Koblenz, Germany), Sheikh Sibi (Virtus Verona, Italy), Modou Jobe (Black Leopards, South Africa).

Defenders: Pa Modou Jagne (FC Dietikon, Switzerland), Omar Colley (Sampdoria, Italy), James Gomez (AC Horsens, Denmark), Noah Sonko Sundberg (Ostersund, Sweden), Bubacarr Sanneh (Unattached), Ibou Touray (Salford City, England), Saidy Janko (Real Valladolid, Spain), Mohammed Mbye (Solvesborg, Sweden).

Midfielders: Ebrima Sohna (Fortune FC, The Gambia), Dawda Ngum (Bronshoj, Denmark), Sulayman Marreh (Gent, Belgium), Ebrima Darboe (Roma, Italy), Yusupha Bobb (Piacenza, Italy), Ebou Adams (Forest Green Rovers, England), Musa Barrow (Bologna, Italy), Ablie Jallow (Seraing, Belgium), Steve Trawally (Ajman, UAE), Ebrima Colley (Spezia, Italy).

Forwards: Lamin Jallow (Fehervar, Hungary), Bubacarr Jobe (Norrby, Sweden), Assan Ceesay (FC Zurich, Switzerland), Muhammed Badamosi (Kortrijk, Belgium), Modou Barrow (Jeonbuk Hyundai Motors, South Korea), Dembo Darboe (Shakhtyor Soligorsk, Belarus), Yusupha Njie (Boavista, Portugal).

GHANA

Goalkeepers: Jojo Wolacott (Swindon Town, England), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen, Belgium), Richard Attah (Hearts of Oak, Ghana), Lawrence Ati Zigi (St Gallen, Switzerland).

Defenders: Andy Yiadom and Baba Rahman (both Reading, England), Philemon Baffuor (Dreams FC, Ghana), Gideon Mensah (Bordeaux, France), Daniel Amartey (Leicester City, England), Alexander Djiku (Strasbourg, France), Jonathan Mensah (Columbus Crew, USA), Khalid Abdul Mumin (Vitoria Guimaraes, Portugal).

Midfielders: Baba Iddrissu (Real Mallorca, Spain), Edmund Addo (Sheriff Tiraspol, Moldova), Thomas Partey (Arsenal, England), Mubarak Wakaso (Shenzhen, China), Mohammed Kudus (Ajax, Netherlands), Daniel Kofi Kyere (St. Pauli, Germany), David Abagna (Real Tamale United, Ghana).

Forwards: Abdul Fatawu Issahaku (Dreams FC, Ghana), Samuel Owusu (Al Fayha, Saudi Arabia), Kamaldeen Suleymana (Rennes, France), Andre Ayew (Al Sadd SC. Qatar), Joseph Paintsil (Genk, Belgium), Jordan Ayew (Crystal Palace, England), Richmond Boakye Yiadom (Beitar Jerusalem, Israel), Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics, Ghana), Benjamin Tetteh (Malatyaspor, Turkey).

GUINEA

Goalkeepers: Aly Keita (Ostersund, Sweden), Ibrahima Kone (Hibernians, Malta), Moussa Camara (Horoya, Guinea).

Defenders: Saidou Sow (St Etienne, France), Ibrahima Conte (Niort, France), Florentin Pogba (Sochaux, France), Ousmane Kante (Paris FC, France), Mohamed Aly Camara (Young Boys, Switzerland), Pa Konate (Botev Plovdiv, Bulgaria), Issiaga Sylla (Toulouse, France), Fode Camara (Horoya, Guinea), Gaoussou Yousouf Siby (Wakrya, Guinea), Mikael Dyrestam (Sarpsborg 08, Norway).

Midfielders: Amadou Diawara (Roma, Italy), Ibrahima Cisse (Seriang, Belgium), Mory Konate (Sint-Truidense, Belgium), Ibrahima Sory Conte (Bnei Sakhnin, Israel), Ilaix Moriba (RB Leipzig), Mamadou Kane (Neftci, Azerbaijan), Morlaye Sylla (Horoya, Guinea), Aguibou Camara (Olympiakos, Greece), Naby Keita (Liverpool, England).

Forwards: Seydouba Soumah (Kuwait SC, Kuwait), Morgan Guilavogui (Paris FC, France), Mamadou Diallo (Grenoble, France), Jose Kante (Kairat, Kazakhstan), Mohamed Bayo (Clermont France), Sory Kaba (OH Leuven, Belgium).

(Updated 27 December)

GUINEA-BISSAU

Goalkeepers: Jonas Mendes (Beira Mar, Portugal), Maurice Gomis (Ayia Napa FC, Cyprus), Manuel Mama Samba Balde (Vizela, Portugal).

Defenders: Nanu (FC Porto, Portugal), Fali Cande (Portimonense, Portugal), Sori Mane (Moreirense, Portugal), Leonel Ucha (Marinhense, Portugal), Simao Junior (Vilafranquense, Portugal), Opa Sangatte (Chateauroux, France), Jefferson Encada (Leixoes, Portugal), Fernandy Mendy (Alloa Athletic, Scotland).

Midfielders: Pele (AS Monaco, France), Bura (Farense, Portugal), Joao Jaquite (Vilafranquense, Portugal), Moreto Cassama (Stade de Reims, France), Alfa Semedo (Vitoria Guimaraes, Portugal), Panutche Camara (Plymouth Argyle, England).

Forwards: Mama Balde (Troyes, France), Piqueti (Al Shoulla, Saudi Arabia), Jorginho (Wisla Plock, Poland), Mauro Rodrigues (Sion, Switzerland), Joseph Mendes (Niort, France), Steve Ambri (Sochaux, France), Frederic Mendy (Vitoria Setubal, Portugal).

IVORY COAST

Goalkeepers: Sylvain Gbohouo (Wolkite Ketema, Ethiopia), Badra Ali Sangare (JDR Stars, South Africa), Abdoul Karim Cisse (Asec Mimosas, Ivory Coast), Ira Eliezer Tape (San Pedro, Ivory Coast).

Defenders: Serge Aurier (Villarreal, Spain), Eric Bailly (Manchester United, England), Willy Boly (Wolverhampton Wanderers, England), Wilfried Kanon (Pyramids, Egypt), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen, Germany), Simon Deli (Adana Demirspor, Turkey), Ghislain Konan (Reims, France).

Midfielders: Habib Maiga (Metz, France), Maxwel Cornet (Burnley, England), Serey Die (Sion, Switzerland), Ibrahim Sangare (PSV Eindhoven, Netherlands), Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio, Italy), Franck Kessie (AC Milan, Italy), Hamed Traore and Jeremie Boga (both Sassuolo, Italy), Max Gradel (Sivasspor, Turkey), Jean Michael Seri (Fulham, England).

Forwards: Wilfried Zaha (Crystal Palace, England), Jean Evrard Kouassi (Trabzonspor, Turkey), Nicolas Pepe (Arsenal, England), Sebastien Haller (Ajax, Netherlands), Christian Kouame (Anderlecht, Belgium), Yohan Boli (Al-Rayyan, Qatar), Karim Konate (Asec Mimosas, Ivory Coast).

MALAWI

Goalkeepers: Ernest Kakhobwe (Nyasa Big Bullets, Malawi), William Thole (Be Forward Wanderers, Malawi), Charles Thom (Silver Strikers, Malawi).

Defenders: Lawrence Chaziya (Civo United, Malawi), Dennis Chembezi (Polokwane City, South Africa), Gomezgani Chirwa (Nyasa Big Bullets, Malawi), Peter Cholopi, Stanley Sanudi (both Be Forward Wanderers, Malawi), Mark Fodya (Silver Strikers, Malawi), Limbikani Mzava (AmaZulu, South Africa).

Midfielders: John Banda (UD Songo, Mozambique), Chikoti Chirwa (Red Lions, Malawi), Chimwemwe Idana (Nyasa Big Bullets, Malawi), Micium Mhone (Blue Eagles, Malawi), Charles Petro (Sheriff Tiraspol, Moldova).

Forwards: Peter Banda (Simba SC, Tanzania), Yamikani Chester (Be Forward Wanderers, Malawi), Zebron Kalima (Silver Strikers, Malawi), Francisco Madinga (Dila Gori, Georgia), Richard Mbulu (Baroka FC, South Africa), Frank Mhango (Orlando Pirates, South Africa), Khuda Muyaba (Polokwane City, South Africa), Robin Ngalande (St George, Ethiopia).

MALI

Goalkeepers: Djigui Diarra (Young Africans, Tanzania), Ismael Diawara (Malmo, Sweden), Ibrahima Mounkoro (TP Mazembe, DR Congo).

Defenders: Senou Coulibaly (Dijon, France), Mamadou Fofana (Amiens, France), Massadio Haidara (Racing Lens, France), Boubacar Kiki Kouyate (Metz, France), Falaye Sacko (Vitoria Guimaraes, Portugal), Issiaka Samake (Horoya, Guinea), Moussa Sissako (Standard Liege, Belgium), Charles Traore (Nantes, France), Hamari Traore (Stade Rennes, France).

Midfielders: Yves Bissouma (Brighton and Hove Albion, England), Mohamed Camara (RB Salzburg, Austria), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italy), Aliou Dieng (Al Ahly, Egypt), Amadou Haidara (RB Leipzig, Germany), Romenigue Kouame (Troyes, France), Diadie Samassekou (Hoffenheim, Germany), Adama ‘Noss’ Traore (Hatayspor, Turkey), Hamidou Traore (Giresunspor, Turkey).

Forwards: Kalifa Coulibaly (Nantes, France), Moussa Doumbia (Stade Reims, France), Moussa Djenepo (Southampton, France), Ibrahima Kone (Sarpsborg, Norway), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre, France), Adama “Malouda” Traore (Sheriff Tiraspol, Moldova), El Bilal Toure (Stade Reims, France).

MAURITANIA

Goalkeepers: Babacar Diop (FC Nouadhibou, Mauritania), Mbacke Ndiaye (Nouakchott Kings, Mauritania), Mohamed El Mokhtar (AS Douanes, Mauritania).

Defenders: Abdoul Ba (Al Ahli, Libya), Diadie Diarra (Goal FC, France), El Hassen Houbeibib (Al Zawaraa, Iraq), Harouna Abou Demba (Unattached), Souleymane Karamoko (Nancy, France), Aly Abeid (Valenciennes, France), Houssen Abderrahmane (Royal Francs Borains, Belgium), Abdoulkader Thiam (US Boulogne, France).

Midfielders: Mohamed Dellah Yali (Unattached), Guessouma Fofana (Cluj, Romania), Ibrehima Coulibaly (Le Mans, France), Khassa Camara (NorthEast United FC, India), Almike Moussa Ndiaye (Goal FC, France), Yacoub Sidi Ethmane (AS Vita, DR Congo), Mohsen Bodda (FC Nouadhibou, Mauritania), Abdallahi Mahmoud (NK Istra, Croatia), Mohamed Soueid (FC Nouadhibou, Mauritania), Beyatt Lekweiry (AS Douanes, Mauritania).

Forwards: Aboubakar Kamara (Aris Thessaloniki, Greece), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou, Mauritania), Oumar Camara (Beroe Stara Zagora, Bulgaria), Adama Ba (RS Berkane, Morocco), Souleymane Doukara (Giresunspor Kulubu, Turkey), Idrissa Thiam (ASAC Concorde, Mauritania), Pape Ibnou Ba (Le Havre, France).

MOROCCO

Goalkeepers: Yassine Bounou (Sevilla, Spain), Monir El Kajoui, (Hatayspor, Turkey), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad, Morocco).

Defenders: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, France), Sofiane Alakouch (Metz, France), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen, Netherlands), Adam Masina (Watford, England), Sofian Chakla (OH Leuven, Belgium), Samy Mmaee (Ferencvaros, Hungary), Romain Saiss (Wolves, England), Nayef Aguerd (Rennes, France), Badr Benoun (Al Ahly, Egypt), Mohamed Chibi (AS Far, Morocco).

Midfielders: Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt, Germany), Sofyan Amrabat (Fiorentina, Italy), Faycal Fajr (Sivaspor, Turkey), Azzedine Ounahi (Angers, France), Ilias Chair (QPR, England), Imran Louza (Watford, England), Selim Amallah (Standard Liege, Belgium).

Forwards: Munir El Haddadi (Sevilla, Spain), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar, Netherlands), Abde Ezzalzouli (Barcelona, Spain), Sofiane Boufal (Angers, France), Ryan Mmaee (Ferencvaros, Hungary), Youssef En-Nesyri (Sevilla, Spain), Ayoub El Kaabi (Hatayspor, Turkey), Soufiane Rahimi (Al Ain, UAE).

(Updated to 29 names 28 December)

NIGERIA

Goalkeepers: Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, South Africa), John Noble (Enyimba), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Netherlands), Francis Uzoho (Omonia Nicosia, Cyprus).

Defenders: Ola Aina (Torino, Italy), Chidozie Awaziem (Alanyaspor, Turkey), Jamilu Collins (Paderborn, Germany), Olisa Ndah (Orlando Pirates, South Africa), Kenneth Omeruo (Leganes, Spain), Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal), William Troost Ekong (Watford, England), Sheyi Ajayi (West Bromwich Albion, England), Tyrone Ebuehi (Venezia FC, Italy).

Midfielders: Joseph Ayodele-Aribo (Glasgow Rangers, Scotland), Chidera Ejuke (CSKA Moscow, Russia), Alex Iwobi (Everton, England), Wilfred Ndidi (Leicester City, England), Frank Onyeka (Brentford, England), Kelechi Nwakali (Huesca, Spain).

Forwards: Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Germany), Samuel Chukwueze (Villarreal, Spain), Odion Ighalo (Al Shabab, Saudi Arabia), Kelechi Iheanacho (Leicester City, England), Moses Simon (Nantes, France), Sadiq Umar (Almeria, Spain), Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turkey), Henry Onyekuru (Olympiakos FC, Greece), Peter Olayinka (SK Slavia Praha, Czech Republic).

SENEGAL

Goalkeepers: Edouard Mendy (Chelsea, England), Alfred Gomis (Rennes, France), Seny Dieng (Queens Park Rangers, England).

Defenders: Bouna Sarr (Bayern Munich, Germany), Saliou Ciss (Nancy, France), Kalidou Koulibaly (Napoli, Italy), Pape Abou Cisse (Olympiakos, Greece), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp, Belgium), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain, France), Ibrahima Mbaye (Bologna, Italy), Fode Ballo-Toure (AC Milan, Italy), Cheikhou Kouyate (Crystal Palace, England).

Midfielders: Pape Matar Sarr (Metz, France), Pape Gueye (Marseille, France), Nampalys Mendy (Leicester City, England), Idrissa Gana Gueye (Paris Saint-Germain, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Mamadou Loum (Alaves, Spain), Joseph Lopy (Sochaux, France).

Forwards: Boulaye Dia (Villarreal, Spain), Sadio Mane (Liverpool, England), Habib Diallo (Strasbourg, France), Bamba Dieng (Marseille, France), Ismaila Sarr (Watford, England), Famara Diedhiou (Alanyaspor, Turkey), Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turkey), Keita Balde (Cagliari, Italy).

SIERRA LEONE

Goalkeepers: Mohamed N Kamara (East End Lions, Sierra Leone), Ibrahim Sesay (Bo Rangers, Sierra Leone), Isaac Caulker (FC Kallon, Sierra Leone).

Defenders: Yeami Dunia, Saidu Mansaray (both Bo Rangers, Sierra Leone), Osman Kakay (QPR, England) Kevin Wright (Unattached), Steven Caulker (Gaziantep, Turkey), David Sesay (Wealdstone, England), Umaru Bangura (Neuchatel Xamax, Switzerland), Daniel Francis (Rot Weiss Ahlen, Germany).

Midfielders: Mohamed Kamara (Unattached), John Bankole Kamara (Kesla, Azerbaijan), Abu Dumbuya (East End Lions, Sierra Leone), Saidu Bah Kamara, Prince Barrie (both Bo Rangers, Sierra Leone), Kwame Quee (Vikingur Reykjavic, Iceland), Saidu Fofana (FC Kallon, Sierra Leone), Issa Kallon (SC Cambuur, Netherlands), Idris Kanu (Peterborough United, England), Alhassan Koroma (Real Balompedica Linense, Spain).

Forwards: Musa Noah Kamara (Bo Rangers, Sierra Leone), Augustine Williams (LA Galaxy, USA), Mustapha Bundu (AGF, Denmark), Alhaji Kamara (Randers, Denmark), Sullay Kaikai (Wycombe Wanderers, England), Mohamed Buya Turay (Henan Songshan, China), Kei Ansu Kamara (HIFK, Finland).

SUDAN

Goalkeepers: Ishag Adam, Ali Abu Eshrein (both Al Hilal, Sudan), Muhammad Mustafa (Al Merrikh, Sudan).

Defenders: Muhammad Abdullah Hussein, Salah Nimr (both Merrikh, Sudan), Muayyad Abdeen (Alamal Atbara, Sudan), Ammar Mohammed Kano (Hay al Wadi, Sudan), Amjad Ismail (Al Ahly Shendy, Sudan), Muhammad Kesri (Hay al Arab, Sudan), Mazen Muhammadin (Tuti, Sudan), Mustafa Ahmed Saeed (Damac, Saudi Arabia).

Midfielders: Juma Abbas, Walieldin Khedr, Abdel Raouf Yaqoub (all Al Hilal, Sudan), Mohamad al Hajj Komi, Mojtaba Al-Mardi, Muhammad Nour (all Ahly Shendy, Sudan), Suleiman Hamid Ahmed, Captain Bashir (both Alamal Atbara, Sudan), Dia Al-Din Mahjoub, Muhammad al Rasheed (both Merrikh, Sudan), Yasin Hamed (Nyiregyhaza Spartacus, Hungary), Al-Sadiq Hassan (Al Shorta Elgdarief, Sudan), Sheikh Muhammad al Hassan (Khartoum Alwatani, Sudan), Ali Muhammad Hassoun (Hay al Wadi, Sudan), Mohamad al Mundhir Qaddafi (Al Hilal al Obeid, Sudan), Suleiman Zakaria (Hay al Arab, Sudan),

Forwards: Muhammad al Mustafa, Al Jezoli Nouh (both Merrikh, Sudan), Mohamed Abdelrahman (Hilal), Musab Ahmed Sharif (Hilal al Obeid, Sudan), Awad Zayed (Al Ahly Khartoum, Sudan).

(Five names to be omitted)

TUNISIA

Goalkeepers: Farouk Bin Mustapha (Esperance, Tunisia), Bechir Ben Said (US Monastir, Tunisia), Ayman Dahmen (Sfaxien, Tunisia), Ali Jemal (Stade Tunisien, Tunisia).

Defenders: Dylan Bronn (Metz, France), Montassar Talbi (Rubin Kazan, Russia), Bilel Ifa (Club Africain, Tunisia), Oussama Haddadi (Malatyaspor, Turkey), Omar Rekik (Arsenal, England), Mohamed Drager (Nottingham Forest, England), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance, Tunisia), Hamza Mathlouthi (Zamalek, Egypt), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egypt), Ali Abdi (Caen, France).

Midfielders: Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance, Tunisia), Aissa Laidouni (Ferencvaros, Hungary), Ellyes Skhiri (Cologne, Germany), Ghailene Chaalali (Esperance, Tunisia), Seif-Eddine Khaoui (Clermont, France), Anis Ben Slimane (Brondby, Denmark). Hannibal Mejbri (Manchester United, England), Firas Ben Larbi (Ajman, UAE), Wahbi Khazri (Saint Etienne, France), Hamza Rafia (Standard Liege, Belgium), Naim Sliti (Al-Ittifaq, Saudi Arabia).

Forwards: Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egypt), Yoann Touzghar (Troyes, France), Youssef Msakni (Al Arabi, Qatar).

ZIMBABWE

Goalkeepers: Petros Mhari (FC Platinum, Zimbabwe), Martin Mapisa (FC Zamora, Spain), Talbert Shumba (Free State Stars, South Africa).

Defenders: Peter Muduwa (Highlanders, Zimbabwe), Alec Mudimu (Torpedo Kutaisi, Georgia), Takudzwa Chimwemwe (Nkana, Zambia), Jordan Zemura (Bournemouth, England), Godknows Muriwa (Dynamos, Zimbabwe), Gerald Takwara (Venda Football Academy, South Africa), Teenage Hadebe (Houston Dynamo, USA), Bruce Kangwa (Azam, Tanzania), Onismor Bhasera (SuperSport United, South Africa).

Midfielders: Kelvin Madzongwe (FC Platinum, Zimbabwe), Thabani Kamusoko (Zesco United, Zambia), Never Tigere (Azam, Tanzania), Kudakwashe Mahachi (SuperSport United, South Africa), Ishmael Wadi (JDR Stars, South Africa), Kundai Benyu (Vestri, Iceland).

Forwards: Admiral Muskwe (Luton Town, England), Prince Dube (Azam, Tanzania), David Moyo (Hamilton Academical, Scotland), Knowledge Musona (Al Tai, Saudi Arabia), Tinotenda Kadewere (Lyon, France). – BBC