Weekend in pictures

By Tinotenda Samukange
- November 25, 2013
Ammara Brown and her group performing at the SPAR Hoza Summer promotion draw held at Harare Sports Club on Saturday (Picture:Gift Meda)
Ammara Brown and her group performing at the SPAR Hoza Summer promotion draw held at Harare Sports Club on Saturday (Picture:Gift Meda)
Winky D entertaining revellers at the SPAR Hoza Summer promotion draw held at Harare Sports Club on Saturday(Picture: Gift Meda)
Winky D entertaining revellers at the SPAR Hoza Summer promotion draw held at Harare Sports Club on Saturday(Picture: Gift Meda)
Pastor Charles Charamba (left) and gospel music veteran Machanic Manyeruke (back to camera) admire the Jaguar XF which is similar to the one that is going to be presented to Manyeruke on December 19
Pastor Charles Charamba (left) and gospel music veteran Machanic Manyeruke (back to camera) admire the Jaguar XF which is similar to the one that is going to be presented to Manyeruke on December 19
Cake moment . . . Alice Chabhanga gives her husband Mr Ugly William Masvinu the cake at their mock wedding held at City Sports Bar on Friday evening
Cake moment . . . Alice Chabhanga gives her husband Mr Ugly William Masvinu the cake at their mock wedding held at City Sports Bar on Friday evening

Picture compilation by Tinotenda Samukange

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9 Comments

  1. kuda cg

    guys be a bit more serious.only 4 pictures for a whole weekend across the entire country.someone is getting lazy somewhere..

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    1. guestb

      kkkkkkkkkkkkkkkkkk

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  3. dancehall father

    motokari iyo ndikuona ichizowanikwa ku marasta naguspy

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  4. tito

    where is the week here,guyz be serious

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  5. dt

    mota iyo vamwe vachanhongeswa chete

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  6. ke mo Sotho

    Thobela

    ye ke yona long distance relationship, bona ho re cheri ea Masvinu e qoqomela jwang ho re afithele molomo oa Masvinu…kikkkkkkkkkkk

    Morena

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  7. Chikwama

    Winky D should record in Jamaica where there are better studios,better instruments,better producers,better competitors,time is running out,very soon you will be singing with a chuckle in your voice and a walking stick in your hand

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  8. ブランド偽物b2kopi.com

    しかし、依頼先はどこでも良いってわけではありませんよねその２：明確な料金体系 ご希望の予算内で修理可能か、必ずお知らせします。
    その１：安心アドバイス お客様のご希望、ご事情をじっくり伺います。
    などについて書きましたが、今回はオメガのオーバーホール（分解掃除）について解説したいと思います。
    これだけは分かって欲しいと思います。
    ちなみに、スウォッチグループへの依頼方法ですが、デパートなどでオメガのオーバーホールを依頼すると手数料が発生して価格は割高になります。
    スウォッチグループによる正規サポート対応の値段が5万円だとしたら、一般の修理工房は大体3万円台が平均的なオーバーホールの価格ですので3割程度は費用を安く済ませることができます。
    なんぼやの場合は自社で工房や技術者を配備しています。
    最後に業界で評判のオーバーホール業者をご紹介します。
    オーバーホールとは、時計を部品単位まで全て分解した後、汚れやごみを全て除去した後に、必要な箇所に注油をして元通りに組み立てる作業を指します。
    オーバーホールは、時計職人が時計を分解、各パーツを洗浄し、組立、注油、調整します。
    などなど、オメガを長く愛用するために必要な情報を、メリット・デメリットを踏まえながら詳しく解説します。
    そもそも、オメガのメーカーであるスウォッチグループのオーバーホール基本料金は高い上、すぐに部品交換されるなどして、修理費用がかさみがちです。
    ショッピングセンター「西武本川越ぺぺ」の1階にございます。
    時計修理専門店WATCH COMPANYではオメガ(OMEGA)に特化したチームを組みメーカー同様の修理体制を確立させております。
    時計の機能維持という点では、パーツ交換した方が良いかもしれませんが、最近のオメガはオーバーホールにかかる修理代が高すぎるという意見は多いです。
    修理代金は、100%ご満足頂いた上での後払いです。
    この数字は、私たちの見積りが、いかに良心的でご納得頂けるモノかを物語っていると言えます。

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